"Jeho velmi nebezpečný manévr skončil po asi sto metrech srážkou s osobním automobilem Mini Cooper, který řídila šestapadesátiletá žena. Oba šoféři, kteří měli negativní dechovou zkoušku, se při čelním střetu zranili a záchranáři je převezli do nemocnice. Viník nehody přiznal, že se zmýlil při odbočování do obchodního centra a vjel do protisměru,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.