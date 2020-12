„Zodpovědně a s předstihem vytvořili pro naše vozy vzornou uličku. My jim za to tleskáme a děkujeme. Tak to má vypadat," chválila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

V blízkosti tunelu se odpoledne srazilo nákladní auto s osobním vozem. Nehoda jen zdržela provoz a nikdo se při ní nezranil, u jiných případů ale může ulička zachránit životy. „Nevytvoření uličky je velký problém. Je to obrovské zdržení, které může dosahovat až několika minut. A pro záchranáře může každá prodleva, byť minutová či vteřinová znamenat ohrožení života nebo zdraví pacienta," řekla mluvčí záchranky Hedvika Kropáčková.

Jak dodala, zbytečné prodlení může znamenat ohrožení života člověka, ke kterému záchranáři míří, nebo může výrazně ovlivnit možnost jeho rekonvalescence. „Čím dříve se mu poskytne pomoc, tím větší šanci má na záchranu nebo na to, aby neměl žádné další komplikace," dodala Kropáčková.

Roztrhat kolonu

Jak dlouho trvá řidiči sanitky se se situací bez záchranné uličky popasovat, záleží na situaci. „Na dálnici se většinou řidič sanitky opravdu snaží doslova nacpat do středu a donutit řidiče uhnout. Tak nějak roztrhat kolonu, aby mohl prostě projet. Tam jinou možnost ani nemá," přiblížila mluvčí Kropáčková.

Ve městě pak záleží na místě, kde kolona vznikne. Právě třeba v Pisáreckém tunelu je situace podobná jako na dálnici, jinde musí záchranáři pohotově zareagovat. „Buď najít objízdnou trasu a do kolony se nedostat, a nebo, když už se do kolony dostanou, snaží se ji objet třeba po chodníku nebo do protisměru. Samozřejmě, že to není úplně nejkomfortnější, může to znamenat nějaké další ohrožení. Ale ve chvíli, kdy spěchají pro pacienta, se k němu snaží dostat všemi možnými směry a prostředky," vysvětlila Kropáčková.

Podle mluvčí se řidiči v Jihomoravském kraji v najíždění do uliček lepší. „Zdá se nám, že se situace výrazně zlepšuje. Řidiči se už učí najíždět do uličky už při brždění. Ne ji tvořit až v koloně, to je samozřejmě pozdě. Připadá nám, že jsou v tom řidiči stále lepší a jsme za každou dobře vytvořenou uličku velmi rádi," doplnila Kropáčková.