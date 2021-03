Po příjezdu našla hlídka muže ve vážném zdravotním stavu a bez zaváhání ho začala resuscitovat. „Externí defibrilátor dokonce vyhodnotil nutnost dvou výbojů a v následné záchraně kolegové pokračovali až do brzkého příjezdu zdravotníků. Ti muže nadále resuscitovali, dokud se u něj nepodařilo obnovit srdeční oběh," popsal v pátek policejní mluvčí Petr Vala.

Další případ se stal v Brně o několik dnů později. Na tísňovou policejní linku zavolal zoufalý pětašedesátiletý muž, který se rozhodl skoncovat se životem. „Ale těsně předtím, než náhle zkolaboval, stihl ještě policistovi na telefonu prozradit, že spolykal větší množství prášků. Kolegové vyrazili k jeho domovu, kde ale na zvonění ani bouchání nereagoval. Hlídka tak přistoupila k násilnému vstupu," informoval Vala.

V bytě policisté našli předávkovaného ležícího muže v bezvědomí. „Rychlým zásahem se nám ho podařilo zachránit a dostat do nemocnice," doplnil mluvčí.

Poslední záchranná akce se odehrála v úterý ráno na Hodonínsku. Na naléhavé volání ženy na tísňovou linku 155 zareagovala i smíšená hlídka policisty a vojáka, která bleskově vyrazila do nedalekého rodinného domu. „Uvnitř našla na zemi bezvládně ležícího dvaašedesátiletého muže, u kterého zahájila neodkladnou nepřímou masáž srdce. Naštěstí se vzápětí na místo dostavili i zdravotníci, kterým až do transportu do nemocnice aktivně pomáhali," podotkl Vala.