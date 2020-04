"S největší pravděpodobností nerespektoval dopravní značení o maximální výšce nákladu," uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Nikdo se nezranil. Zablokovaný je jeden z jízdních pruhů ve směru na Tomkovo náměstí, průjezd je omezený a řidiči se zdrží.

"Působí nám to značné problémy, tři traťová vozidla se snaží dát situaci do pořádku, ale určitě to bude trvat minimálně hodinu," informovala ráno mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Dispečeři dopravního podniku rozdělili linky 25 a 26 na dva samostatné okruhy. Vozy jedoucí ze Starého Lískovce a z centra končily v husovické vozovně. Tam se otáčely a jely zpět. Druhou samostatnou jednotkou byl okruh Líšeň, Vinohrady a Stará Osada. Dopravu mezi Tomkovým náměstí projížděly pouze linky 84 a 44, kvůli omezení ale nabíraly zpoždění.

Po půl jedenácté dopoledne se linky vrátily 25 a 26 do obvyklých trolejí. Nadále jezdí nepravidelně, dispečeři se je snaží sladit s jízdní řádem. "Bude to i finančně náročné, protože poškozené nebylo pouze trolejové vedení, ale i držáky, které jsou v tomto úseku součástí mostu," řekla Tomaštíková. Odhadovaná škoda brněnského dopravního podniku je zatím kolem sta tisíc korun.