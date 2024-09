Senior JAVA Dev Leader První kontakt e-mailem. Senior JAVA Dev Leader pro budoucnost zdravotnictví (Brno/Ostrava/SK/Remote) Chceš mít pod palcem vývoj nemocničního systému, který přímo ovlivní péči o pacienty? Baví tě vést tým svých vývojářů, navrhovat a implementovat SW architekturu? Připoj se k nám! Kdo jsme a koho hledáme? Jsme A-WebSys, parta zapálených vývojářů, kteří už přes 20 let tvoří mobilní, webové a desktopové aplikace. Naši klienti? Od velkých hráčů ve finančnictví přes zdravotnické organizace až po veřejný sektor. Každý den se tu učíme něco nového a navzájem se inspirujeme. Pokud hledáš místo, kde se svými nápady dostaneš rychle ke kormidlu, jsi na správné adrese. Na projekt našeho klienta, významného poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě, hledáme seniorního dev leadera, který dostane na "radost" projekt, jehož ambicí je zlepšit implementací nemocničního IS zdravotní péči na Slovensku. Co tě čeká v roli dev leadera? Čeká tě vývoj informačního systému, který bude na Slovensku mozkem nemocnic a dalších zdravotních institucí. Budeš navrhovat a implementovat SW architekturu, nastavovat návrhové vzory a vytvářet procesy pro novou generaci tohoto systému. Vedení menšího vývojového týmu, ať vše šlape, tak jak má. Mentoring méně zkušených kolegů. Tvorba prostoru pro otevřenou, technickou diskuzi. Budeš určovat technický směr – od rozdělení monolitu na mikroservisy až po výběr nástrojů pro týmovou spolupráci. Do existujících systémů je zapotřebí vnášet svěží vítr. Budeš tak zapojovat i nejnovější technologie a postupy. Úzkou spolupráci s konzultanty, analytiky a projektovými manažery, abys jim pomohl digitalizovat a zefektivnit každodenní rutinu pro lékaře a zdravotní specialisty. Techstack: Java 18, Spring Boot, Swing, SOAP/REST, Kafka, Oracle, PL/SQL, GitLab, OpenShift/Kubernetes, Oracle Cloud, Linux, aplikační servery, Jira, Confluence. A určitě se neztratíš, pokud ovládáš metodologii CI/CD, AWS/Azure, PHP a máš přehled i ve frontendových technologiích (Vue, React/Angular). Pocit smysluplnosti, kdy tvá práce bude mít přímý dopad na to, jak rychle a přesně zdravotníci získají přístup k důležitým pacientským datům. A čím tě chceme zaujmout my? Pracovat můžeš odkudkoli - z pohodlí domova, nebo z našich kancelářích v samotném srdci Brna či Ostravy, Velkým prostorem pro tvou seberealizaci. Budeš stát u kormidla zavedení systému - navrhneš architekturu a budeš formovat technickou strategii celého projektu. No a samozřejmě klasické benefity IT firem jsou u nás samozřejmostí: Pravidelné navyšování mzdy a nadstandardní odměny Flexibilní pracovní doba Multisport karta Firemní masáže Příspěvek na stravování Sick days Dovolená navíc Home-office dle potřeby Školení podle Tvých potřeb a přání Roční příspěvek na HW Odměna za doporučení nových kolegů Legendární akce a super kolegové 65 535 Kč

Detail nabízené práce