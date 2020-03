Případ se stal před několika dny. Dvou žen, které se marně pokoušely dostat psa z tamního potoka Říčka zpátky na břeh, si všiml chlapec při podvečerní procházce městem. S žádostí o pomoc okamžitě zamířil na blízkou služebnu, odkud vyrazili na pomoc dva policisté.

„V nedalekém potoce se okamžitě pustili do záchranné akce. K vyčerpanému zvířeti se praporčík Michael Jeremka jištěný lanem ze služebního automobilu dostal vcelku snadno, pomineme-li, že se musel brodit ve vrstvě bahna. Vzal psa do náruče a zamířil zpět. Jenže musel jiným směrem. Pod mostem se pak sám dostal do svízelné situace, zapadl totiž po pás do bahna. Psa musel odhodit na břeh, odkud už se sám dostal do bezpečí," popsal v pátek policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Na břeh se nakonec podařilo dostat i po pás zapadlému policistovi. „Záchranná akce měla ještě dohru v podobě očisty na oddělení. Zabahněnému policistovi stačila opakovaná sprcha. Zablácené kanady skončily obratem v popelnici. Silně zapáchající kalhoty a tričko se pokusil policista zachránit. Když vyprání nepomohlo, putovaly rovněž do popelnice," doplnil Malášek.