VIDEO: Vlhké ruce a náraz auta do sloupu v Brně. Řidiči se protočil volant

Řidiči, ale i chodci, kteří procházejí kolem silnic, by se měli mít během provozu na pozoru. Platí to i ve chvílích, kdy se v provozu zdánlivě nic závažného neděje. Patrné je to z videa městské policie, kdy kamery v brněnské Dělostřelecké ulici zachytily odbočující osobní auto, které náhle přejelo obrubník a narazilo do sloupu veřejného osvětlení.

Řidič v Brně nezvládl řízení a skončil ve sloupu, měl vlhké ruce | Video: Se svolením MP Brno