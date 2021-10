Muž při vyjíždění neodhadl vzdálenost a narazil do autobusu, který čekal na uvolnění silnice. Když uviděl, co provedl, z místa rychle zmizel. Způsobil ale škodu ve výši několika desítek tisíc korun. „Jak je patrné z kamery autobusu, celou situaci mohli vidět dva svědci sedící na zahrádce pivnice. S nimi bychom nyní potřebovali hovořit. Žádáme je proto, aby se nám ozvali na lince 158,“ apeloval Chaloupka.

Se svým fiatem najela mladá řidička do křižovatky tak nešťastně, že zablokovala průjezd hromadné dopravy. Ve stresu se jí nedařilo s autem prostor uvolnit. „V této situaci se na místě nacházel náhodný kolemjdoucí a ženě v nesnázích nabídl svou pomoc. Bohužel, ale ani jeho řidičské schopnosti nebyly na potřebné úrovni,“ uvedl v pátek mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.

/VIDEO/ Snažil se pomoct ženě v nesnázích, místo záchrany jí v brněnských Žabovřeskách naboural auto. Když muž v neděli před půlnocí uviděl, co provedl, snažil se z místa kvapně odejít. Způsobil však škodu přesahující třicet tisíc korun.

