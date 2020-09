S protijedoucím autem se střetl ve čtvrtek odpoledne u Jinačovic na Brněnsku řidič středního věku. Podle předběžných vyšetřování policistů předjížděl v místě horizontu a nestihl se zařadit zpět do pruhu. Jeden z mužů za volantem vyvázl se středně těžkým zraněním, druhý utrpěl lehká zranění.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala krátce před druhou hodinou odpoledne za odbočkou na Rozdrojovice ve směru do Jinačovic. „Policisté nehodu na místě stále vyšetřují. Podle předběžných závěrů to vypadá, že řidič felicie předjížděl v místě, kde je horizont, nestihl se zařadit zpět do svého pruhu a čelně se střetl s protijedoucím autem fabie," popsala policejní mluvčí Alice Musilová.