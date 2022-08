Čtyřiadvacetiletý mladík řídil na začátku minulého měsíce auto, s mužem na kole se dostal do konfliktu. „Zatroubil na něj a cyklista mu na oplátku kopl do vozidla a odjel. Řidič odstavil vůz a muže na kole dostihl na přechodu pro chodce. Došlo ke strkanici, při které měl následně cyklista mladého řidiče bodnout do břicha,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Cejnková.