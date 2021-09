Technicky se jednalo o elektrokoloběžku s patnáctisetwattovým motorem. Kvůli řidičovu chování se svědek vzápětí obrátil na městskou policii, která z něj měla podobný dojem. „Ošetření drobných šrámů na ruce muž odmítal a nejprve před hlídkou popíral, že by vůbec někam cestoval. Po chvíli se ale přiznal a dechová zkouška opakovaně prokázala hodnotu téměř tři a půl promile alkoholu,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.