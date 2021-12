Kruhový objezd v Podolí na trase mezi Brnem a Rousínovem v podvečer zřejmě přehlédl dvaatřicetiletý řidič vozu Škoda Octavia. „Najel na vyvýšený obrubník, přičemž si prorazil přední pneumatiku a vjel přímo do středové části objezdu, kde porazil značení. Vůz následně vyjel zpět na vozovku, ovšem narazil do dalších tří značek. Řidič poté havaroval do svodidel a sjel ze svahu," popsala v pondělí policejní mluvčí Andrea Cejnková.