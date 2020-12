Zdroj: Deník / Přemysl Spěvák

Rychlík u Podivína rozpůlil autobus. Zemřelo čtyřiatřicet lidí

Projíždějící rychlík 21. prosince 1950 narazil na železničním přejezdu u Podivína na Břeclavsku do autobusu plného lidí. Autobus tehdy doslova přepůlil. Růžena Zapletalová z nedalekých Velkých Bílovic byla tehdy mezi šťastnými, nehodu přežila. „Létali jsme z autobusu až do drátů. Slyšela jsem, že když začal vlak brzdit, otevřela jedna žena okno a vyhodila své malé dítě v peřince do sněhu," zmínila žena.

Tragédie se stala vinou zkratu hradláře Eduarda Šukelta, který v tu dobu zvedal na přejezdu závory. Poté, co pustil nákladní soupravu, si neuvědomil, že se z opačného směru blíží rychlík jedoucí z Bratislavy. Hradlář za své pochybení dostal pět let za mřížemi, za tři zemřel ve vězení.

Představitelé Podivína a Velkých Bílovic k sedmdesátému výročí tragédie odhalí památník obětem neštěstí.