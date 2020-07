Událost se odehrála už v úterý odpoledne v Jabloňové ulici v brněnských Medlánkách. Strážníci o ní informovali v pátek. "Na linku 156 zavolal náhodný svědek s tím, že viděl muže, který údajně spadl do jezírka a začal se topit. Volající měl obavu, že šestapadesátiletý muž mohl prodělat infarkt," upřesnila mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Hlídka okamžitě vyjela na místo a zároveň přivolala záchrannou službu. "Strážníci muže našli u břehu na břiše s hlavou nad hladinou, byl při vědomí a komunikoval s nimi. Na dotaz, jak se do vody dostal, odvětil, že se chtěl jen umýt. Jakmile se ale nahnul, spadl do jezírka a nebyl schopný se dostat ven," sdělila mluvčí.

Strážníci ho proto chytili ze břehu v podpaží a z vody ho vytáhli. Poté se o něj starali až do příjezdu sanitky. "Zdravotníci si ho převzali do péče a převezli jej do Nemocnice Milosrdných bratří k ošetření," dodala Skřivánková.

Zdroj: MP Brno