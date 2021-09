Podle mluvčí Bothové záchranáři muži na místě poskytli kyslíkovou terapii. „Se středně těžkými zraněními jsme ho vezli také na urgentní příjem do Bohunic," doplnila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.