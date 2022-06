Záchranáři na místě ošetřili dva pacienty. „Dva důchodce jsme s lehčími zraněními převezli do Fakultní nemocnice Brno," informovala mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová. Podle Chaloupky se jednalo o pasažéry auta, do kterého narazil řidič po přejetí do protisměru.