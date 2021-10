Jeden z řidičů při střetu utrpěl zranění. „Ošetřovali jsme jednoho lehce zraněného pacienta, kterého jsme pak převezli do nemocnice," uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.