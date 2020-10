/OKRESNÍ PŘEHLED NEHOD/ Na jihu Moravy se střetlo se zvěří od dubna do září 537 aut. Je to méně než loni za stejné období. Riziková je silnice mezi Břeclaví a Reintalem.

Následek srážky se zvěří. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Iva Kovářová

Tři srny při jediné jízdě srazil Petr Bílek z Velkých Bílovic na Břeclavsku před časem na silnici u Starého Poddvorova na Hodonínsku. Jedna mu skočila na předek, druhá do boku, poslední se auto snažila přeskočit. Na jihu Moravy se od letošního dubna do září střetlo se zvěří 537 řidičů. Vyplývá to ze Srna indexu, který tento týden vydala Generali Česká pojišťovna s Centrem dopravního výzkumu.