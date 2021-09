Spoře oděný důchodce se pohyboval v blízkosti brněnského jundrovského parčíku v noci na pátek. Všiml si ho náhodný svědek, který přivolal městské strážníky. Měl strach o jeho zdraví kvůli nízkým teplotám.

Dvaaosmdesátiletý muž si vyrazil ven pouze v tričku, trenýrkách a bosý. Náhodný kolemjdoucí mu alespoň půjčil ponožky a blůzu. Když k muži přijeli strážníci, nacházel se asi kilometr od svého bydliště, byl dezorientovaný a prochladlý. „Zabalili jsme ho do deky a posadili ho do služebního vozidla, aby měl do příjezdu sanitky co největší tepelný komfort,“ sdělila mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.