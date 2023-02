Ve stejný den navíc policisté spěchali do Nádražní ulice znovu, když se tam srazila dvě auta. A i v tomto případě hrál roli alkohol. Osmadvacetiletý muž nezvládl řízení a vjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím autem. „Viník nehody nadýchal 2,87 promile. Policistům přiznal, že celý předcházející den popíjel především vodku a nejinak tomu bylo i před jízdou. To k tvrdému alkoholu přidal navíc pivo,“ sdělil mluvčí Malášek.

Oba provinilci musí počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.