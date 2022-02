Silnice číslo 395 je v místě nehody uzavřená. „Je nám to moc líto, ale jedna žena zemřela ještě před naším příjezdem. Další dvě osoby utrpěly mnohočetná těžká poranění. Jednoho člověka převážela pozemní posádka do brněnské svatoanenské nemocnice. Druhého transportoval letecky vrtulník do bohunické fakultní nemocnice,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.