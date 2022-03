„Sedmapadesátiletý řidič osobního auta vjel do protisměru, kde narazil do náklaďáku. Proč a co tomu předcházelo, to v tuto chvíli ještě nevíme. Zemřel na místě,“ řekl Deníku Rovnost policejní mluvčí David Chaloupka. Dechová zkouška na alkohol u řidiče nákladního auta byla negativní.