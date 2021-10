„V areálu tamního zemědělského družstva před očima jednoho z pracovníků přední částí stroje naboural do zdi přístřešku sloužícího pro parkování stojů. Po havárii z místa utekl," informoval ve středu policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Opilý řidič narazil s traktorem v Jinačovicích do zdi přístřešku. | Foto: Policie ČR

