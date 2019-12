Brno - Dodávka s osobním autem se v úterý ráno střetla na silnici mezi brněnskými Tuřany a Dvorskou. Tři lidé včetně malého dítěte skončili po srážce se zraněním v nemocnici. Komunikace je neprůjezdná, policisté na místě dopravní nehodu vyšetřují.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Adam Hrbáč

Mladý muž utrpěl při střetu středně těžká zranění, mladá žena a dítě mají lehká zranění. Na místě je ošetřily dvě posádky záchranářů. „Muže vezeme na urgentní příjem do Fakultní nemocnice u svaté Anny, ženu k vyšetření do brněnské úrazové nemocnice a dítě do dětské nemocnice," upřesnila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.