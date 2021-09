Podivného chování si všimla jedna z místních žen, pročež zavolala městskou policii. Ve chvíli, kdy k němu strážníci mířili, všimli si, že ze žluté plastové nádoby upíjí neznámou tekutinu. Pravděpodobně technický líh. „Hlídka ihned zavolala záchrannou službu. Do jejího příjezdu devětadvacetiletý muž se strážníky mluvil jen zřídka a velmi nesouvisle, po celou dobu proto kontrolovali jeho základní životní funkce,“ uvedla mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Technickým lihem se posilňoval muž, zatímco v úterý odpoledne házel kamení do okenní tabule na budově firemního areálu v brněnských Židenicích.

