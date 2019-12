K autu, které skončilo na střeše, spěchali záchranáři a hasiči na silnici první třídy číslo 54. „Zraněné osoby jsou v péči ZZS. Provedli jsme zajištění místa a řídili dopravu,“ informovali hasiči krátce po události na svém webu.

Sanitky odvezly zraněné do nemocnic v Brně. „Na místě jsem ošetřili lehce zraněnou mladou ženu, kterou jsme odvezli do vojenské nemocnice. Kojence s drobným poraněním jsme odvezli do dětské nemocnice, další batole nemělo zranění žádné. Doprovázel je nezraněný tatínek,“ přiblížila mluvčí záchranářů Hedvika Kropáčková. Co přesně se stalo vyšetřuje policie.