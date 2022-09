Zatímco ženu ošetřovali, vylíčila jim, že bránila svého menšího teriéra, do kterého se zakousl pobíhající cizí pes. „Bohužel nešlo o jediný takový případ. Stejnou zkušenost zanedlouho hlídce popsala také devětačtyřicetiletá žena, která potvrdila, že ji a jejího psa napadlo stejné zvíře ve vedlejší ulici," poznamenala Skřivánková.

Tato žena vyvázla s pohmožděninami, její poraněný čtyřnohý mazlíček skončil v péči veterináře. „Agresivního křížence se mezitím podařilo odchytit kolemjdoucímu. Když ho kolegové předávali dvaadvacetileté majitelce, přiznala, že jí před chvílí utekl z bytu. Hlídka pojala podezření ze spáchání trestného činu a případ předala policistům," doplnila Skřivánková.

Důchodkyni mezitím odvezli zdravotníci do nemocnice. Ještě, než odjela sanitkou, souhlasila, že jejího poraněného psa odvezou kolegové z odchytové služby do útulku městské policie, kde zůstane do té doby, než si ho jeho majitelka nevyzvedne.