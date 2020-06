Nehoda se stala v pondělí krátce po třetí hodině odpoledne. Řidička v omezení zřejmě nezvládla řízení a vyjela mimo silnici do místa, kde byl zrovna přítomný stavební dělník. „Protože řidička s autem skončila mimo vozovku, na dopravní situaci v místě neměla nehoda vliv," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Zraněného pracovníka stavby ošetřili na místě záchranáři. „Se středně těžkým zraněním jsme ho odvezli na urgentní příjem Nemocnice u svaté Anny v Brně," sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

V Žabovřeské ulici platí od pondělí nové uspořádání dopravy. Řidiči jedoucí od Pisárek nevyužijí nájezd na most přes ulici směrem do Bystrce. Lidé za volantem směřující z Králova Pole do Pisárek čekají hned dvě zúžení do jednoho pruhu.

Dechová zkouška u řidičky v Žabovřeské byla negativní. Podobně alkohol nesehrál roli ani při dopravní nehodě v Tišnově na Brněnsku. Po sražení autem v tamní ulici U Humpolky skončil chodec s poraněním horní končetiny v traumacentru bohunické fakultní nemocnice.