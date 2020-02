Sobotní srážka čtyř osobních aut v brněnské Žabovřeské ulici si vyžádala jedno středně těžké zranění. Dopravu zkomplikovala na několik hodin.

Nehoda se stala krátce po třetí hodině odpoledne. „Řidič osobního auta vjel do protisměru, kde se srazil s jiným. Do nich následně narazila dvě další auta,“ popsal situaci policejní mluvčí Bohumil Malášek. Proč řidič do protisměru vjel, policie zjišťuje. O čtyři zraněné pacienty se postarali jihomoravští záchranáři.