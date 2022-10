Příčina nehody se vyšetřuje. "Na místo jsme vyslali několik prostředků včetně vrtulníku. Jednoho muže s těžkými zraněními jsme po ošetření letecky transportovali do Fakultní nemocnice Brno. V péči jsme měli i druhého muže s těžkými zraněními, kterého jsme po ošetření směřovali na urgentní příjem do Nemocnice u svaté Anny. V péči jsme měli i ženu, kterou jsme se středně těžkými zraněními převezli rovněž do Fakultní nemocnice Brno," uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová.