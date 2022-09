Jihomoravští hasiči patří ve vyprošťování u dopravních nehod ke špičce. Potvrdili to tento týden na mistrovství republiky v Kroměříži, odkud přivezli do Brna pohár a zlatou medaili. „Soutěž ve vyprošťování vždy prověří naše schopnosti a dovednosti. Není to jenom soutěžní klání, ale také odborná příprava. Soutěžní simulace dopravních nehod totiž dost věrně napodobují situace, do kterých se můžeme v praxi při zásahu kdykoliv dostat. Získané zkušenosti proto pak můžeme využít naostro při službě," řekl Deníku Rovnost jeden ze členů vítězného týmu Luděk Parák.