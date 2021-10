Kvůli silnému větru vyhlásili meteorologové až do úterní půlnoci výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. V platnosti pro Jihomoravský i okolní kraje.

Uvolněné střešní plechy a jiné předměty hrozily v úterý kvůli silnému větru pádem z výšky. Jihomoravští hasiči vyjížděli od osmi ráno do sedmé večer k třiačtyřiceti událostem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.