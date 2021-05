Posádky si všimli projíždějící strážníci. "V hustém dýmu kolem kruhového objezdu rozpoznali dva zraněné muže. Měli krvácející poranění hlavy. O kus dál leželo v trávě na střechu obrácené havarované auto, z kterého se silně kouřilo a z podvozku šlehaly plameny," popsal v neděli mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.

Hlídka přivolala zdravotníky a zkontrolovala, že v autě nebyl nikdo další. "Zranění muži potvrdili, že tímto autem přijeli a při nehodě na kruhovém objezdu prý ve vysoké rychlosti vylétli ze silnice. Tomu nasvědčovala poškozená lampa veřejného osvětlení a poničené dopravní značení i plot tamního areálu," doplnil Šoba.

Třiatřicetiletý muž pak strážníkům řekl, že to on auto řídil. O chvíli později se přiznal, že nikdy nevlastnil řidičák a jezdí si jen tak. Při zkoušce na alkohol následně nadýchal 3,12 promile. "Celý případ si převzali republikoví policisté pro podezření z trestného činu. Oba zraněné muže zdravotníci na místě ošetřili a sanitka je převezla do nemocnice," sdělil Šoba.