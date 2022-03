Podle Zdeňka Machaře ze záchranné stanice se jednalo o dvouletého samce. Byl pouze viditelně otřesený, nikoliv zraněný. „Pravděpodobně po nějakém vzdušném souboji s jiným dravcem, kterému možná vlétl do teritoria spadl na zem a nedokázal odletět. V důsledku šoku není zatím schopen přijímat obvyklou potravu, takže ho krmíme glukózou," uvedl Machař.

Pečovatelé luňáka pojmenovali Jirka podle postavy z televizního seriálu Okresní přebor. „Umístili jsme ho do zatemnělého boxu, aby se nerozptyloval okolními vlivy a mohl se co nejrychleji zotavit. Pokud vše dobře půjde, už tento týden se vrátí do volné přírody," sdělil Machař.

Za dobu existence Ptačího centra jde teprve o druhého luňáka, který prošel rukama tamních pečovatelů.