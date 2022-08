Podezřelou situaci prožil v uplynulých dnech kurýr, který vezl jídlo na adresu v brněnských Bohunicích. Požadovanou objednávku si ovšem ke dveřím nikdo nepřišel převzít. Když muž přemýšlel, proč se tak stalo, zaslechl z otevřeného okna volání o pomoc. V tu chvíli si uvědomil, že se může jednat o volání z bytu, do kterého měl objednávku doručit, a hbitě zavolal strážníky.

Sanitka jihomoravských záchranářů v akci. Ilustrační foto. | Foto: Foto: archiv ZZS JMK

Poté, co hlídka přispěchala na uvedenou adresu, zjistila, že volání o pomoc skutečně vychází z bytu zákaznice, která si objednala jídlo. „Bezpečnostní zámek na dveřích strážníkům nedával možnost dostat se do bytu s použitím planžety, takže k ženě slanili z vyššího patra a dovnitř se dostali balkonovými dveřmi. V bytě našli na zemi ležící dvaašedesátiletou ženu, která měla bolestivé zranění hlavy a nebyla schopná samostatného pohybu. Hlídka jí poskytla první pomoc a poté, co ji předala do péče záchranářům, zkontrolovala ještě celý být a klíče předala majitelce. Sanitka ji pak odvezla do nemocnice,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.