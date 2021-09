Důchodkyně měla otevřenou ventilaci na okně. Strážníci tam po žebříku vylezli a navázali s ní slovní kontakt. Stěžovala si na poraněnou hlavu a že ji teče krev. „Jednomu z kolegů se brzy podařilo okno bytu bez poškození otevřít pomocí speciálního vybavení, a vlezl dovnitř,“ uvedla Markéta Skřivánková z Městské policie Brno.

Podle Skřivánkové žena ležela na podlaze v obývacím pokoji, na spánku měla krvácející ránu a velkou bouli na temeni. „Hlídka proto ženě poskytla první pomoc, zdravotníci ji pak ošetřili a sanitkou převezli do nemocnice,“ dodala. Chvíli na to do bytu přijela její příbuzná a zabezpečila její byt.