77plus1: Zpřístupněný Hrad, nový závod pro tvarůžky i záchrana lanovky

Ondřej Šulík Šéfeditor pro severní a střední Moravu Napište mi

Nadřízení to neuvidí rádi, ale na svém osobním žebříčku nejlepších novin jsem donedávna Deník stavěl až třetí příčku. Na prvním místě přirozeně čněl Denní věštec, jenž přináší zprávy z magického světa Harryho Pottera a má kouzly rozpohybované fotky. Na druhé místo jsem umístil Daily Planet, kam přispívá reportér Clark Kent (a když si sundá brýle a natáhne pyžamo, je z něj Superman). Deník dříve předčil Věštce a Daily Planet pouze tím, že je skutečný. Ale od té doby, co začalo v pátek vycházet 77 zajímavostí z regionů, můžou noviny kouzelníků a superhrdinů rovnou do kamen!

Nový web Deníku 77plus1.cz nabízí regionální zajímavosti, fotografie, videa i něco navíc | Foto: Deník