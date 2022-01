Nebojte, nebudete si muset kupovat žádnou novou krabičku. Přesto bude moci každý český divák letos získat tisíce hodin té nejlepší světové zábavy, kterou televizní tvůrci vymysleli. Do Česka letos vstoupí další videoslužby podobné Netflixu. A bude se nač dívat!

V hlavním tématu aktuálního vydání magazínu Víkend jsme pro vás připravili detailní přehled toho, na jaké novinky v televizním vysílání byste se měli letos připravit, kolik to bude stát a jestli to bude stát za vynaložené peníze.

Květy a seriály

Na podzim vstoupil do kin film Marťanské lodě, v němž si autor námětu Martin E. Kyšperský zahrál jednu z hlavních rolí. Ženským protipólem je mu zde křehká Eliška Křenková. Už předtím se tenhle charismatický čahoun objevil v seriálech Případ pro exorcistu, Rédl či Boží mlýny.

A kdo ho nezná jako herce, jistě slyšel o kapele Květy, se kterou to Martin – svým založením kytarista, skladatel a zpěvák – táhne už od základní školy. Jak to všechno zvládá a jaké to je stát se z muzikanta hercem, vypráví Martin E. Kyšperský v rozhovoru týdne.

Kam se poděl sníh?

Leden patří k měsícům, kdy v českých zemích tradičně bývala opravdu zima, teploty padaly hluboko pod nulu a všichni jsme se rozčilovali se stále novým přídělem čerstvého sněhu. Leč kdepak ty loňské sněhy jsou, dalo by se poněkud tragikomicky zvolat. Na sníh a mráz můžeme alespoň zavzpomínat v kvízu, který vám tradiční zimu připomene.