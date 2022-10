Objev 1200 let starého vraku u břehů Izraele přepisuje učebnice dějepisu

Ať už potopení obchodní lodi způsobila překvapivá bouře či nezkušený kapitán, loď z jedlového a ořechového dřeva doručila svůj pestrý náklad po více jak tisíci letech. A to do rukou archeologů. Nový objev ve vodách dnešní izraelské přístavní vesnice Ma’agan Micha’el podle vědců dokazuje, že obchodníci ze Západu připlouvali do přístavu i po dobytí Svaté země Islámem.

Sen všech lovců pokladů? Najít na dně moře poklad, a to třeba v podobě historické lodi. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock