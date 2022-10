Nejprve se jihomoravskému celku začala rozšiřovat kolonka zraněných hráčů. A pak v klubu vypukla střevní chřipka, která vše dorazila. „Teď už máme vesměs pozitivní zprávy, marodka se nám vyprazdňuje. V posledních čtrnácti dnech jsme ale všichni prodělali střevní virózu, netýkalo se to jen hráčů, ale i realizačního týmu. Snad už to máme za sebou, protože jsme si tím prošli opravdu všichni, hráči, kteří měli tuhle střevní chřipku, už jsou zpět v tréninku,“ kvitoval Růžička.

K nim se navíc postupně z marodky vrací i další basketbalisté, sobotní utkání na palubovce USK Praha už tak v ohrožení není. „Vrací se Matěj Dáňa, který měl zlomený palec na střelecké ruce. Ve středu ale kontrolní snímky potvrdily, že už je ruka zahojená, takže už trénuje. Petr Křivánek měl mononukleózu, u něj čekáme na poslední jaterní testy, které by ho měly pustit do tréninku. Kuba Nečas měl vyhřezlou plotýnku a uvidíme, jak na tom bude Šimon Puršl, který si v zápase proti Hradci Králové zranil kotník, nad ním visí otazník,“ vyjmenoval kouč.

Ještě před plným propuknutím střevní chřipky stihl Basket odehrát dvě úvodní kola. A obě vítězně, po domácí výhře 92:79 nad Slavií zvítězil i v Hradci Králové 87:70. „Z výsledkového pohledu jsme splnili cíl, zvítězili jsme vždy dokonce dvouciferným rozdílem. Což je sice fajn, ale předvedená hra nebyla optimální, nebudeme si nic nalhávat. V přípravě jsme měli mnohem těžší soupeře a hráli jsme kompaktněji a lépe na obou polovinách,“ přiznal Růžička.

Ten však tuší, že herní nedostatky byly z velké části zapříčiněné právě zdravotními komplikacemi. „Bylo to hodně dáno rozháranou sestavou a nekonsolidovaným tréninkovým procesem. Naše družstvo je postavené na tom, že pokud má dobrý tréninkový základ, tak pak je schopné podávat velmi konzistentní výkony. Přidělala mi naše výkonnost mnoho vrásek, ale sezona je dlouhá, jsem rád, že jsme to zvládli vítězně a potvrdili roli favoritů,“ pochvaloval si trenér.

Sobotní zápas bude pro Basket velmi důležitý, proti USK Praha bude sice papírový favorit, okolnosti posledních dní ale mohou s prognózami zamávat. „Byl bych špatný trenér, kdybych svému mužstvu nevěřil. Ale také bych byl špatný trenér, kdybych dával velkohubá prohlášení, že jsme v utkání favoriti. Možná na papíře, ale USK Praha má absolutně novou soupisku, úplně nový tým poskládaný z mladých hráčů a zajímavých cizinců. Je tam i nový trenér, který přinesl svěží vítr,“ uvědomoval si Růžička.

Proto své svěřence na soupeře, který ve třech utkáních prohrál jen jednou, kvalitně připravuje. „Mám k němu obrovský respekt. Je to zápas, který nám může hodně dát. Pokud bychom to zvládli výsledkově i herně, tak nám může do budoucna hodně pomoct, ale musíme k tomu přistoupit s absolutní vážností. Není radno prostředí na Folimance podceňovat, to je moje dlouholetá zkušenost,“ dodal.