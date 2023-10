Reklama na ženský basketbal. Úvodní brněnské derby sezony mezi domácími Žabinami a KP TANY Brno bylo dramatické až do konce. Z výhry 82:75 se nakonec v ofenzivním utkání radovaly favorizované Žabiny, které se posunuly na třetí místo tabulky české ligy právě před KP.

Basketbalistky Žabin Brno (na snímku ve fialových dresech) splnily proti KP (v bílozeleném) roli favoritek. | Foto: BK Žabiny Brno

„Bylo to pro nás velice těžké utkání, zejména po čtvrteční smolné prohře v prodloužení (Žabiny padly 76:82 se španělským celkem Cadi La Seu – pozn. red.). Nezačali jsme úplně ideálně, měli jsme problémy v obraně. Ve druhé čtvrtině jsme si vypracovali náskok, který jsme navýšili na víc než dvacet bodů. Po tomto time outu jsme nevyřešili správně některé situace. KP se dostalo na dostřel a udělalo z toho ne úplně chtěné drama. Fanouškům se utkání muselo líbit a jsme šťastní, že po tom, co nám nevyšly koncovky v EuroCupu a Hradci, tak jsme vydřely toto vítězství,“ pravil asistent trenéra vítězného celku Michal Martišek.

Domácí hráčky nastoupily do utkání ve speciálních fialových dresech, kterým podpořily boj proti epilepsii. V úvodní čtvrtině viděli fanoušci na Rosničce vyrovnaný basketbal, Žabiny začaly utíkat svému soupeři ve druhé čtvrtině a o poločase vedly o patnáct bodů.

FOTO: Prohra, která dává naději. KP padlo v Itálii o gól, rozhodl poslední útok

Po změně stran se domácí hráčky dostaly do vedení o dvaadvacet bodů, ale poté začala stíhací jízda KP posíleného o čtvrteční eurocupovou výhru na palubovce lucemburského Grengewaldu. Hostující hráčky se ve čtvrté čtvrtině dostaly dokonce jen na rozdíl jediného bodu 71:72. Závěr zápasu si ale domácí tým pohlídal.

„Šli jsme do toho s tím, že Žabiny jsou favoritky. Počítali jsme, že se můžeme dostat do větší ztráty. Udělali jsme o přestávce pár změn v defenzivní části. Holky taky zagresivnily hru na obou polovinách hřiště. Comeback byl fajn, škoda, že jsme to nedotáhly do vítězného konce. To derby ale mělo vše, co mělo mít,“ sdělil asistent trenérky KP Jakub Gazda, který je jednou z řady postav s minulostí v Žabinách. Vedle něj v klubu působila také nynější kondiční trenérka KP Lenka Šoukalová a hráčky Anežka Kopecká, Kateřina Galíčková a Michaela Vondráčková.

OBRAZEM: Fialová Brnu svědčila, Basket v domácí premiéře nasázel Děčínu 101 bodů

Nejproduktivnější ženou zápasu byla domácí Nikolina Kněževičová se čtyřiadvaceti body, o čtyři míň měla hostující Anežka Kopecká.

Oba celky čeká v tomto týdnu další duel EuroCupu. KP se představí ve čtvrtek od půl osmé večer doma proti Tango Bourges z Francie, Žabiny si zahrají už ve středu od půl sedmé večer na palubovce řecké Eleftherie.