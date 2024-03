Havířovský atlet se konečně dočkal. Adam Szymanik potvrdil roli největšího favorita a zvítězil v 78. ročníku Běhu Lužánkami. Mezi ženami vyhrála závod v srdci Brna Soňa Kouřilová.

Start ženské a mužské kategorie 78. ročníku Běhu Lužánkami. | Video: Sabir Agalarov

Szymanik po loňském druhém místě tentokrát nenašel přemožitele a šest okruhů nejstarším brněnským parkem v celkové délce 8400 metrů zvládl za 25 minut a 28 sekund. „Jsem rád, že jsem tady konečně vyhrál. Závodil jsem tady už párkrát a letos to konečně klaplo. Konkurence sice byla menší, ale vítězství se počítá,“ radoval se Szymanik.

Druhého Davida Kalába porazil o 16 sekund, třetí příčku obsadil výkonem 26:28 slovenský závodník Dávid Žigo z PROefekt teamu. „Dvě kolečka jsme běželi s Davidem, potom jsem šel sám, ale někdy kolem čtvrtého kola jsem cítil, že to není úplně ono a že mě David stahuje. Ale poslední kolo jsem se trochu zmáčkl a udržel jsem první místo,“ doplnil vítěz.

48 hodin běhu. Krška se chystá na dva extrémy, uzavře kariéru s medailí na krku?

Kaláb z pořádajícího klubu AC Track & Field Brno si oproti loňskému roku také o jednu příčku polepšil. „Věděl jsem, že na Adama nemám, ten si běžel svůj závod. Sice říkal, že ke konci mu vypnuly nohy, trochu jsem ho doháněl, ale bylo to poslední kolo a pohlídal si to. S Davidem Žigem jsme měli vyrovnané šance, doháněl jsem ho a taky mu trochu došlo, takže jsem měl štěstí,“ povídal skromně Kaláb.

Závod se poprvé v historii běžel opačně, tedy po směru hodinových ručiček. „Myslím, že letos to bylo horší, ten kopec je takový táhlý. Na druhé straně je sice trochu prudší, ale kratší, což je určitě lepší,“ řekl Szymanik.

Kvůli rekonstrukci tenisových kurtů BLTC byl sice okruh kratší, ale pořadatelé přidali jeden navíc. „Běželo se mi dobře, o dost líp než minutý rok. Nevím, zda to bylo tím, že se otočila trať, nebo mám líp natrénováno, ale tento rok mám ze závodu dobrý pocit, super čas, takže velká spokojenost,“ radoval se Kaláb, jehož za dva týdny čeká Pražský půlmaraton a pak mistrovství republiku na stejné distanci v Pardubicích.

Organizátoři si poradili s nečekanou průtrží mračen před startem mužů a pak sledovali parádní výkony závodníků. „Vždycky je něco poprvé, letos jsme zažili takový fičák, který přišel těsně před startem. Myslím, že jsme to zvládli. Výkony taky byly dobré. Největší radost mi dělá vzrůstající forma Davida Kalába, v sedmatřiceti letech se rok od roku zlepšuje a míří na desítku pod dvaatřicet minut, to už je slušná republiková úroveň,“ pronesl ředitel závod Karel Walter.

Vítězství Szymanika ho ovšem nepřekvapilo. „Běhá na této úrovni několik let. Je dobře, že se tu objevil, zapsal se do historie a objevuje se na čestné listině vedle velkých jmen typu Kocourek, Jůza, Zoubek,“ zmínil ředitel několikanásobné vítěze nejstaršího závodu na jižní Moravě z let minulých.

Ženské klání ovládla stylem start-cíl Soňa Kouřilová, závodnice Moravské Slavie Brno zvládla pět okruhů a tedy sedm kilometrů za 24:59. „Brala to jako takovou přípravu na sezonu steeplu. Jsem rád, že se tu objevila i reprezentantka,“ těšilo Waltera.

Stará Kometa je zpět? Kluci se semkli, hřeje Modrého po sfouknutí Litvínova

Druhou příčku obsadila obhájkyně loňského prvenství Lenka Jančaříková v čase 26:28, její oddílová kolegyně z 2BWINNER TEAMU Lucie Černá na ni ztratila 58 sekund. „Je neuvěřitelné, že se Lenka Jančaříková i v padesáti čtyřech letech udržuje pořád na této úrovni s tempem pod čtyři minuty na kilometr. Pamatuji si ji jako šestnáctiletý dorostenec na Zbrojovce, že jsem za ní běhal úseky. Dala si pauzu, po dětech se vrátila a stále je schopná držet krok s nejlepšími,“ ocenil Walter.

Do 78. ročníku Běhu Lužánkami vyrazilo 127 mužů, 73 žen a 186 závodníků v mládežnických kategoriích.