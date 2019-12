Motocyklový jezdec Karel Abraham opouští královskou kategorii silničního mistrovství světa MotoGP. Devětadvacetiletý závodník to dnes oznámil na setkání s fanoušky v Brně. Měl sice na příští rok ještě platnou smlouvu se stájí Reale Avintia Racing, tým mu ji ale v pátek vypověděl. V poslední době se spekulovalo, že Abrahama má nahradit dvojnásobný mistr světa třídy Moto2 Francouz Johann Zarco.

Brno 03.08.2019 - Moto GP 2019 - Karel Abraham | Foto: Deník / Attila Racek

"Včera večer mi přišel email od notáře Avintie ve španělštině, což bylo nepříjemné, protože jsme vždy komunikovali v angličtině. Přeložili jsme si to a byla to výpověď kontraktu," řekl Abraham na setkání s fanoušky na Masarykově okruhu. "Nebudeme pokračovat. Mrzí mě to, měl jsem ten tým rád, stejně jako (motocykly) Ducati. Je to ohromná škoda," uvedl brněnský rodák.