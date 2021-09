Při rozhovoru mu přeskakoval hlas. Měl totiž za sebou bujarou oslavu velkolepého večera. Brněnský rodák a odchovanec Hattricku Adam Hemerka patřil mezi opory české juniorské florbalové reprezentace, která v uplynulém týdnu vybojovala zlato na mistrovství světa v Brně a obhájila titul z roku 2019 z kanadského Halifaxu.

Čeští florbalisté ovládli domácí šampionát v Brně. | Foto: Český florbal

„Popravdě si to pořád neuvědomujeme. Je to neskutečný zážitek, budeme na něj vzpomínat hodně dlouho. Teď slavíme a bylo to hodně bujaré. Ještě se asi sejdeme v Praze a dál to oslavíme,“ pravil devatenáctiletý forvard o působivé cestě, při níž se spoluhráči zdolali dvě největší velmoci, v semifinále Švédsko 5:4 po nájezdech a ve finále Finsko 4:3.