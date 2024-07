Tohle z badmintonové komunity jen málokdo čekal. Brněnský hráč Adam Mendrek společně s Ondřejem Králem postoupili na olympijské hry do Paříže po třech letech jejich spolupráce. Začínali od nuly, teď jsou na akci pro šestnáct nejlepších deblových párů. „Kdyby mi tohle před rokem někdo říkal, tak mu neuvěřím. Natěšení je obrovské,“ prohlásil Mendrek, jehož otec Tomasz se stal prvním českým badmintonistou na OH. Stalo se tak v roce 1992.

O olympiádě v Barceloně mu jeho otec často vyprávěl, ukazoval fotografie. Právě účast na OH Mendreka motivovala a když mu to nevyšlo v singlu, rozhodl se pro debl. „Postoupit s Ondrou na letní olympijské hry jsme považovali za tak krátkou dobu jako sci-fi cíl. Nechtěli jsme to ani nikdy moc rozhlašovat. Nakonec se nám to neuvěřitelně povedlo,“ dodal elitní český badmintonista.

Mendrek se společně s Králem skvěle sehrál. Denně společně trénovali a účastnili se hodně zahraničních turnajů – od Asie po Jižní Ameriku. K postupu jim pomohlo také zaváhání jejich největších soupeřů z redukovaného žebříčku. „Do hry navíc dáváme prvky ze singlu, a to z nás činí oproti ryzím deblistům trochu jiný pár. Musíme to někde dohnat. To přemýšlení a celodvorcové pojetí hry dělá problém top párům,“ dodal Mendrek, jehož táta nemůže dodnes uvěřit, že postoupil na OH. „Pořád je z toho v šoku. Ale už přemýšlíme, jak se v Paříži společně vyfotíme. Těším se na to.“

Na OH Mendrek společně s Králem vyzvou ve skupině loňské mistry světa z Koreje Seo Seung Jae a Kang Min Hyuk, čtyřiadvacáté duo světa Supak Jomkoh a Kittinupong Kedren z Thajska a znovu si také zopakují duel z loňských Evropských her proti bratrům Popovovým z Francie. „Budeme bojovat o každý bod a set. Je nám jedno, proti komu nastoupíme. Jsme rádi, že hrajeme s aktuálními mistry světa z Koreje. Těšíme se na bratry Popovovi, kteří jsou domácí,“ říkal na tréninku v Badminton Aréně Skalka.

Mendrek zároveň těží také z toho, že se jako jeden z mála Evropanů dostal do čínského tréninkového centra v roce 2013. Trénoval například v Kuala Lumpur nebo v Indonésii. Právě Asiaté jsou vyhlášení tím, že na tréninku v rámci drilů pekelně dřou. „Byl to pro mě velký šok se poprvé střetnout s asijským drilem. Například dvakrát týdně jsme vybíhali 1400 schodů ke chrámu. Těžím z toho doteď, zocelilo mě to,“ tvrdil Mendrek, který společně s Janem Loudou, Terezou Švábíkovou a jeho parťákem Králem tvoří nejpočetnější skupinu českých badmintonistů v historii na OH.

Společně se svými reprezentačními kolegy se těší na zahajovací ceremoniál v Paříži. Pak by rád stihl další program, například se podíval na basketbal nebo na tenis. „Vždyť Nadal a Alcaraz budou hrát debla spolu. Chtěl bych vidět Choupenitch a český šerm. Chci si zafandit. Podívám se také na debl Krejčíková a Siniaková.“

JIŘÍ UHLÍŘ