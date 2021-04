A přiznává, že cesta za evropským bronzem nebyla jednoduchá. „V posledních týdnech mě trápila zranění. Naposledy jsem si před turnajem v tréninkovém utkání proti polské zápasnici rozrazila hlavu. Musela jsem být na šampionátu opatrná, aby se mi rána znovu neotevřela,“ přibližuje.

Hlava sice zůstala v pořádku, zdravotním komplikacím se ale brněnská rodačka přesto nevyhnula. Hned v prvním kole, ve kterém porazila Litevku Danute Domikaityteovou, si poranila prst. „Když jsem soupeřku přeskakovala a snažila se ji vytlačit na lopatky, zapíchla jsem prst do žíněnky tak nešťastně, že mi vyskočil z kloubu. Když jsem po vítězství jako vždy mávala trenérovi, všimla jsem si, že mám prst jak horský potůček,“ směje se Hanzlíčková.

Nahodit ukazovák zpět se lékařům podařilo až po zápasovém vyhlášení. „Když jsem prst viděla, začala jsem jančit a pobíhat po žíněnce. Vypadal strašně. Vzápětí přiběhl doktor a snažil se mi ho vrátit zpět, pořád se mu to ale nedařilo. Po vyhlášení už to naštěstí vyšlo. V zápase jsem díky adrenalinu bolest necítila, pak ze mě ale všechno spadlo a po půl hodině už to příšerně bolelo,“ popisuje.

Hrozilo dokonce, že z turnaje bude muset odstoupit. „Ukazováček je důležitý kvůli úchopům. Navíc mám před sebou kvalifikaci na olympiádu. Bylo asi moudřejší odstoupit, protože Evropa není tak důležitá. Já chci ale vždycky bojovat až do konce, pokud je to aspoň trošku možné. Nezvládla bych se jen tak vzdát,“ povídá vicemistryně Evropy z roku 2019.

V semifinále sice nestačila na pozdější vítězku Koumbu Larroqueovou z Francie, v duelu o třetí místo si ale bez větších komplikací poradila s izraelskou zápasnicí Ilanou Kratyšovou. Trojnásobnou vicemistryni Evropy udolala za 45 vteřin na technickou převahu. „Věřila jsem si, protože jsem s ní už jednou zápasila. V minulosti si připsala spoustu úspěchů, na špičce už ale nějakou dobu chybí. Navíc má za sebou delší pauzu, po které z vrcholového zápasu vypadla,“ vysvětluje Hanzlíčková.

Vítězství v bitvě o třetí místo ji povzbudilo před světovou olympijskou kvalifikací. Ta je na programu od 6. do 9. května v bulharské Sofii. Jde o poslední možnost zajistit si letenku do Tokia. „V kvalifikaci zbylo ještě dost šikovných holek z Evropy. My Evropanky to máme těžší v tom, že je nás hodně na málo kvalifikačních míst. Na ostatních kontinentech jsou třeba tři zápasnice na dvě místa. Pokud mi ale vyjde los, postup je víc než reálný,“ burcuje.

Do kvalifikace je připravená nastoupit, přestože s největší pravděpodobností nestihne doléčit zraněný prst. „Po návratu domů jsem byla na rentgenu a ukazovák naštěstí není zlomený. Doktoři ale říkali, že je zranění minimálně na tři týdny, do kvalifikace ovšem stoprocentně nastoupím,“ hlásí odhodlaně Hanzlíčková, která poprvé startovala na olympiádě v Riu de Janeiro.

Celou situaci se snaží vnímat pozitivně. „Beru to tak, že budu mít aspoň větší hlad po boji, když si na pár dní od žíněnky odpočinu. Natrénováno mám a teď budu jen udržovat kondici a váhu. Věřím v postup,“ dodává.