Advent v podání brněnského dráhaře Wagnera? Cestování po Evropě a závody

Ze Slovinska do Nizozemska a pak zase do Švýcarska. V případě dráhového cyklisty Robina Wagnera nabývá pojem předvánoční shon nový rozměr. Ve středu cestoval s početnou enklávou brněnské Dukly do švýcarského Grenchenu, kde v pátek a v sobotu absolvují závody s názvem Challenge.

Robin Wagner na světovém šampionátu ve Francii. | Foto: Martin Straka