close info Zdroj: Deník/David Kubatík zoom_in

KOMETA NA JIHU. Prestižní mládežnický turnaj hráčů do osmnácti let Hlinka Gretzky Cup se letos od 5. do 10. srpna koná v kanadském Edmontonu, fanoušci v Břeclavi ale o špičkový hokej v létě nebudou ochuzeni.

10. září by totiž měla právě v břeclavské Fosfa aréně odehrát svou generálku na nový extraligový ročník proti Olomouci hokejová Kometa, která se na domácí stánek do Winning Group Areny vrátí kvůli rekonstrukci střechy nejspíš až na první extraligové kolo hrané 18. září.

5. září si na své přijdou i fanoušci v Hodoníně, kteří uvidí pro změnu předposlední přípravný duel Komety, v němž změří síly se Slovanem Bratislava.

Brněnský celek tak na samotném jihu ukáže pravděpodobně i své největší hvězdy.