Hlinka Gretzky Cup se vrací do Břeclavi.Zdroj: ČTK

HLINKA GRETZKY CUP

Tradiční přehlídka největších hokejových talentů do osmnácti let se na lichý rok podle dohody s kanadskou stranou vrací do Břeclavi a nově taky do slovenského Trenčína. Ale pozor. Jde o předposlední rok smlouvy s kanadskou stranou, příští ročník se uskuteční opět v zámoří a budoucnost pořadatelství turnaje, na kterém si v minulosti zahráli hvězdní hokejisté Sidney Crosby, Nathan MacKinnon nebo David Pastrňák, je posléze nejasná.

V Břeclavi a Trenčíně se bude hrát od 31. července do 5. srpna. Národní tým vyzve v Břeclavi postupně USA, Německo a Švédsko, ve druhé skupině v Trenčíně se utkají Slováci, Kanaďani, Fini a Švýcaři. Akce vyvrcholí v pátek 4. a sobotu 5. srpna vyřazovacími boji. Turnaji bude předcházet v sobotu 29. července přípravný duel, při němž se česká osmnáctka představí v Břeclavi proti Kanadě.

Zápasy českého týmu v Břeclavi

přípravný duel: 29. července od 18.30: Česko - Kanada

Hlinka Gretzky Cup:

pondělí 31. července od 19.00: Česko - USA

úterý 1. srpna od 19.00: Česko - Německo

středa 2. srpna od 19.00: Česko Švédsko