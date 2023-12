Na vánoční svátky se těšily dvojnásob. Nejen že trochu vydechly od náročné přípravy, ale zároveň si užily čas se svými blízkými, které v následujících měsících téměř neuvidí. Pro akvabely brněnské Tesly Anetu Mrázkovou a Karolínu Kluskovou totiž v úvodu blížícího se roku finišuje olympijská kvalifikace, jejich touha dostat se do Paříže je obrovská. K tomu všemu však zvládají i svá vysokoškolská studia a před Vánoci si našly čas i na pečení a zdobení cukroví.

Brněnské akvabely při tréninku na únorové mistrovství světa, které bude zároveň olympijskou kvalifikací. | Video: Deník/Jakub Tručka

Každý všední den trénink v bazénu od šesti ráno, o víkendech pak odpočinek pouze v sobotu. Volného času si Mrázková s Kluskovou příliš neužijí, aktuálně je však ani nenapadne si stěžovat. Žene je totiž pařížský sen. „Vidina olympiády je pro nás silná, všechny se tam moc chceme dostat. Jsou to tři roky od Tokia a díky novým pravidlům je větší šance se kvalifikovat než předtím. Každý závod je umístění naprosto odlišné, tím pádem máme větší možnost,“ nastiňuje Klusková.

S novými pravidly, která otřásla světem synchronizovaného plavání, přišli přední činitelé teprve nedávno. Než si na ně sportovkyně zvykly, vyvolaly v nich hned několikrát pocit hořkého příkoří. „Třeba na letošním mistrovství světa v japonské Fukuoce jsme se po prvním závodě chtěly sbalit a už tam na další závody ani nejít. Nová pravidla nás totiž fakt nepotěšila, každý závod byl těžký v tom, že tam seděl jiný rozhodčí, který si vždy vymyslel něco jiného. Byl to pro nás oříšek,“ vzpomíná Mrázková.

Nejlepší české duo už v únoru čeká další světový šampionát – tentokrát zamíří do Dauhá. A brněnské akvabely mu přikládají ještě větší důležitost, mistrovství je totiž zároveň poslední šancí kvalifikovat se na olympijské hry do Paříže.

I proto do trenérského týmu brněnské Tesly přibyla kanadská choreografka a koučka Johana Vasquez Lopezová, která má dodat nový styl i vhled do aktualizovaných pravidel. Jihomoravské naděje si ale před velkou akcí žádný tlak nepřipouští. „Chceme tam udělat co nejlepší výsledek – ať už se kvalifikovat na olympiádu nebo být v elitní dvanáctce a dostat se do finále. Pak se uvidí, co bude,“ předesílá Mrázková.

Aktuálně jasně nejlepší pár českého synchronizovaného plavání musí ale dělit čas na sportovní přípravu a studium. Obě akvabely totiž usilují o vysokoškolské tituly, Mrázková se věnuje managmentu sportu, Klusková zase kriminalistice. „Od malička mě lákaly všechny možné kriminální pořady a seriály, měla jsem to vždy strašně ráda. Dřív v Brně nebyla možnost něco takového studovat, teď už je, tak jsem to šla zkusit a zatím mě to baví. Máme tam i praxe, kdy třeba chodíme ke kriminálce si zkoušet různé věci,“ podotýká Klusková.

Kvůli přípravě na únorový šampionát odlétají brněnské olympijské naděje už na Nový rok do Kanady, následně se budou chystat v Polsku. Už dopředu tak musely řešit problém, že v týdnech, kdy probíhá zkouškové období, nebudou v České republice. „Nějakým způsobem s tím bojujeme, myslím si, že zatím úspěšně. Poslední týden před Vánoci jsme měly ještě poslední zkoušky, v lednu už jedeme pryč, takže jsme žádaly, abychom některé zkoušky mohly dělat online nebo v předtermínech,“ poznamenává Mrázková.

I přes ukrutně nabitý prosincový program si však akvabely z Brna našly čas na klasické předvánoční aktivity. „Stihly jsme i péct cukroví, obě jsme dělaly linecké. I jsme je nazdobily bílou polevou a srdíčky,“ usmívají se.